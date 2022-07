العجيمي ينهي مشاركته المتوسطية بتحطيم أرقام ليبية

أنهى الرباع “عمر العجيمي” مشاركته في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران الجزائرية فئة وزن 89 كيلو جراما بتحطيم ثلاثة أرقام قياسية ليبية جديدة، “العجيمي” تمكن في رفعة الخطف من رفع 148 كيلو جراما بفارق كيلو واحد فقط عن الرقم القياسي الليبي السابق الذي كان مسجل باسم الرباع “أحمد أبو زريبة”، وفي رفعة النثر تمكن “العجيمي” من رفع 185 كيلو جراما بفارق 6 كيلو جرامات عن الرقم القياسي الليبي السابق، وبذلك يكون قد حقق مجموع 333 كيلو جراما وهو أيضا رقم قياسي ليبي جديد في رفع الأثقال.

