في ذكرى وفاته الأولى.. تسمية مسرح الطفل ببنغازي باسم الفنان الراحل جابر عثمان

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قرر، ديوان وزارة الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية، تسمية مسرح الطفل والعرائس في بنغازي، باسم مسرح “الفنان جابر عثمان” للطفل والعرائس، وفاءً واعتزازًا بما قدمه الفنان الراحل من أعمال.

وأصدر رئيس الديوان أسامة بركة قرار بتسمية المسرح باسم الفنان الراحل جابر عثمان، الذي غيبه الموت يوم 03 يوليو 2021.

حفل تأبين

وأقيم بالمسرح الشعبي ببنغازي، حفل تأبين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان، بحضور رئيس ديوان وزارة الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية وعدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والأدبية.

وشهد الحفل، كذلك حضور محبي الراحل جابر، حيث ألقيت خلاله عديد الكلمات التي تحدثت عن مآثره ومسيرته العطرة وعطائه المتميز في مجال ثقافة الطفل، وما قدمه من برامج تهتم بالطفولة.

وقدمت وزارة الثقافة والفنون من خلال ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية درع الوفاء للطفل والعرائس وفاءً واعتزازا بما قدمه من أعمال موسيقية واغاني تناولت ثقافة الطفل علي مدى سنوات طويلة.

كما قدم معهد علي الشعالية للموسيقى “درع الوفاء” للراحل باعتباره أحد خريجي المعهد، وقدمت نقابة المهن الموسيقية “درع الإبداع”. واستلم الدروع وشهادات التقدير أبناء الفنان الراحل جابر عثمان.