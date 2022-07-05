المنفي يبحث مع اونماخت تطورات العملية السياسية في ليبيا

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا مِيخائيل اونماخت تطورات العملية السياسية في ليبيا.

والمنفي وبعد ترحيبه بالسفير، أثنى على جهود ألمانيا في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين عبر مسارات مؤتمري برلين.

مؤكداً التزام المجلس باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.

وأكد اونماخت استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

فضلا عن دعم مساعي المجلس لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي سياق ليس ببعيد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، حرص بلاده على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، والدعوة للحوار بين الأطراف الليبية.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم مصر للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات.

وأكد السيسي على ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

وذلك من أجل الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها كل الليبيين.

ومن جهته، أشاد المنفي بدور مصر في دعم الحوار الليبي.

مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط قد أعرب أمس الإثنين، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا.

في حين دعا إلى ضرورة وجود حل سياسي توافقي للأزمة.

جاء ذلك، تعليقًا على الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور، بين مجلسي النواب والدولة.

وقال أبو الغيط، على تويتر، إن تطورات الوضع في ليبيا تثير القلق الشديد، خاصة بعد الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور.