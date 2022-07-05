إنفوجرافيك.. تعرف على التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الرابع

أخبارليبيا24_إنفوجرافيك..

التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الرابع / الدعم.. في الفترة من الأول من يناير للعام الحالي وحتى 31 مايو 2022

دعم الأدوية

1,197,999,996

دعم الكهرباء والأنارة العامة

350,000,000

دعم النظافة العامة

157,009,417

دعم المياه والصرف الصحي

95,833,335

مخصصات المحروقات

3,326,666,668

منحة الزوجة والأبناء

3,499,530,000

صندوق دعم الزواج

1,000,000,000

الأجمالي

9,609,039,416

ملاحظة: لم يتم تسييل مبلغ مليار دينار الخاص بصندوق دعم الزواج.

المصدر تقرير الشفافية والافصاح الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية