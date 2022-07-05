إنفوجرافيك.. تعرف على التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الرابع

أخبارليبيا24_إنفوجرافيك..
التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الرابع / الدعم.. في الفترة من الأول من يناير للعام الحالي وحتى 31 مايو 2022
دعم الأدوية
1,197,999,996
دعم الكهرباء والأنارة العامة
350,000,000
دعم النظافة العامة
157,009,417
دعم المياه والصرف الصحي
95,833,335
مخصصات المحروقات
3,326,666,668
منحة الزوجة والأبناء
3,499,530,000
صندوق دعم الزواج
1,000,000,000
الأجمالي
9,609,039,416
ملاحظة: لم يتم تسييل مبلغ مليار دينار الخاص بصندوق دعم الزواج.
المصدر تقرير الشفافية والافصاح الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية
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