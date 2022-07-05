بعد رصد انتشار الأعراض.. سميو يتوقع دخول الموجة الخامسة من فايروس كورونا إلى ليبيا

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توقع مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أمس الأثنين دخول الموجة الخامسة من فايروس كورونا إلى ليبيا بشكل فعلي، وذلك بعد انتشارها في جميع دول العالم منذ أكثر من شهرين.

وأضاف في تصريحات صحافية أنها بدأت فعليا في الظهور تزامنا مع المتحورات المتكونة بعد متحور أوميكرون.

وأشار إلى أنه تم رصد انتشار أعراض لفايروس كورونا، من التهابات في الجهاز التنفسي، ولكن بشكل خفيف.

مؤكدا أن هذه من إحدى أعراض الإصابة بمتحور الموجة الخامسة، وفق قوله.

وأوضح أن الأعراض المرضية المنتشرة في الوقت الحالي غير قوية لذا فإن الإقبال على إجراء المسحة ليس كبيرا.

موضحا أن الإقبال على أخذ التطعيم يتناسب طرديا مع الزيادة المرضية لدى المواطنين.

وأكد مدير الإدارة، أن الجرعات ضد كورونا لا زالت متوفرة في المخازن، ومن المتوقع وصول كميات أخرى المدة القادمة.

وأشار إلى أنه يوجد نحو 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني في مخازن المركز.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الأسبوعية أن متوسط عدد الحالات المصابة بكورونا بلغ 8 حالات بنسبة إصابة بلغت 1.7%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم عدد (2.867) عينة جرى فحصها بتقنية Real Time PCR.

وكان متوسط عدد العينات (478) عينة كما بلغ متوسط عدد الحالات المتعافية (09) حالات ومتوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة .

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 502,189 حالة.

منها الحالات النشطة: 64 والمتعافين: 495,695 والوفيات: 6.430 حالات.