أخبارليبيا24_إنفوجرافيك
إجمالي النفقات العامة خلال الأول من يناير حتى 31 مايو 2022
. الباب الأول الرواتب ومافي حكمها 16.791 مليار.
نسبة الإنفاق 58.6%
. الباب الثاني نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 2.114 مليار دينار.
نسبة الإنفاق 7.4% ،
. الباب الثالث مشروعات وبرامج التنمية 117.896 مليون دينار.
بنسبة إنفاق 0.4% ،
. الباب الرابع نفقات الدعم 9.609 مليار دينار
نسبة الإنفاق 33.6%.
إجمالي قيمة النفقات للجهات العامة 28.633 مليار دينار.
الإحصائية بحسب تقرير الشفافية والإفصاح الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية.
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