إنفوجرافيك.. إجمالي النفقات العامة خلال الأول من يناير حتى 31 مايو 2022

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إجمالي النفقات العامة خلال الأول من يناير حتى 31 مايو 2022

. الباب الأول الرواتب ومافي حكمها 16.791 مليار.

نسبة الإنفاق 58.6‎%‎

. الباب الثاني نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 2.114 مليار دينار.

نسبة الإنفاق 7.4‎%‎ ،

. الباب الثالث مشروعات وبرامج التنمية 117.896 مليون دينار.

بنسبة إنفاق 0.4‎%‎ ،

. الباب الرابع نفقات الدعم 9.609 مليار دينار

نسبة الإنفاق 33.6‎%‎.

إجمالي قيمة النفقات للجهات العامة 28.633 مليار دينار.

الإحصائية بحسب تقرير الشفافية والإفصاح الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية.