مؤكدا على معالجة مشاكل مركز القلب بنغازي.. شكشك يتابع الملف الصحي

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اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي ومدير عام المركز الوطني للقلب وبحضور مديرو الإدارات المختصة بالديوان وذلك استمرار لمتابعة ديوان المحاسبة للملف الصحي ومايتعلق بإجراءات المرضى.

وبحث الاجتماع سبل تفعيل العمل ومعالجة الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالمركز الوطني للقلب تاجوراء.

وذلك بغية الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى ، من خلال معالجة المختنقات الاساسية التي تواجه المركز.

وبين الاجتماع اهم المختنقات وهي غياب المخصصات المالية والحاجة الماسة الي الأدوية التخصيصية

فضلا عن الحاجة إلى بعض الاجهزة التخصصية كجهاز القلب الصناعي وجهاز تنظيف الجدار الداخلي للقلب.

بالإضافة الى محطات التحلية واستكمال تنفيذ المطابخ واماكن تجهيز الاعاشة .

وخلص الاجتماع إلى عدد من النقاط منها ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

وذلك بغية توفير الأجهزة والمعدات المطلوبة .

وتم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية بين وزارة الصحة والمالية وديوان المحاسبة.

وذلك بغية معالجة الاشكاليات التي تواجه عمل المركز .

واكد الاجتماع على ضرورة حصر العقود المبرمة بين وزارة الصحة والشركات المنفذة لمستشفى القلب تاجوراء مع اعادة تقييم المشروعات .

وأكد الاجتماع على العمل على عقد اجتماع بين المسؤولين بمركز القلب ببنغازي لمعالجة مايواجه المركز من صعوبات ومشاكل مماثلة .

مؤكدا على التنسيق العاجل لعقد اجتماع لمناقشة حساب الطوارئ والمبالغ المودعة بحساب جهاز الإمداد الطبي .