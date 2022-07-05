درجات حرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة اليوم الثلاثاء على معظم مناطق البلاد.

وسجلت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، معدلات رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

ومن رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكو السماء صافية إلى قليلة السحب.

مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

وتتحول غدا على الدواخل إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

وتكون درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية.

وأيضا تكون بين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

كما أنها تسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين، وتتراجع بداية من يوم الجمعة.

ومن مناطق لخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

كما أنها تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

وتكون درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر والساحل.

وتسجل أيضا بين 36 و39 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات – السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.