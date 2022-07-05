أول ناقلة نفطية في يوليو تشحن مليون برميل نفط من الحريقة إلى الهند

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الثلاثاء رسو الناقلة النفطية (سونيون) لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الهند.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 206 ألف برميل.

وأفاد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج العربي للنفط لوضعه الطبيعي ووجوده داخل خليج محمي من العوامل الجوية.

ولم تسجل في ميناء الحريقة أي حالات إغلاق لهذا السبب منذ افتتاحه عام 1967.