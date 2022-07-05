إسماعيل يبحث صيانة خطوط نقل الطاقة وبعض وحدات التوليد

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بحث المدير العام للشركة العامة للكهرباء محمد إسماعيل اليوم الثلاثاء، الصيانة السريعة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

واستعرض إسماعيل خلال اجتماعه مع مسؤولين في الشركة صيانة بعض وحدات التوليد بمحطات الإنتاج والاحتياجات الضرورية لصيانة مكونات الشبكة الكهربائية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية عاجلة من بينها لجنة فنية لدراسة استراتيجية احتياج الشركة للغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة.

ونوقش خلال الاجتماع كذلك إمكانية إضافة مشاريع إنتاجية إضافية لمواكبة حجم الاستهلاك.

وشدد المدير العام في الاجتماع على ضرورة رفع وتيرة العمل بروح الفريق الواحد على مدار الـ 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرار الأيام الماضية إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وكلف رئيس الحكومة، مدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء إلى حين انعقاد مجلس أمناء الشركة.