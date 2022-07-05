الكبير يشارك في مؤتمر أندرو كروكيت لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية

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شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مؤتمر أندرو كروكيت الدائرة المستديرة لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية في دورته الثالثة عشر.

وتمحور المؤتمر الذي أُقيم بمدينة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع مركز دراسات الاقتصادات الأفريقية (CSAE) ومؤسسة جي بي مورقان (JP Morgan) حول إدارة الاقتصاد الكلي في ظل الأزمات الدولية.

ونوقش خلال المؤتمر الذي عقد يومي 27-29 يونيو المنصرم تذبذبات أسعار السلع العالمية، والامتثال والتعامل مع الحظر الاقتصادي.

كما تمحور المؤتمر أيضًا حول تهديدات الأمن السيبراني على المنظومة المالية العالمية، والعملات الافتراضية للبنوك المركزية.

يشار إلى أن المؤتمر بتنظيم من جامعة أوكسفورد وبمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وخبراء مختصين وأكاديميين من الجامعة.