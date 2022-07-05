النسخة (47) لسداسي التتويج بنكهة تونسية

بنغازي 05 يوليو 2022 (وال) -ينطلق خلال الأيام القادمة سداسي الدوري الليبي لكرة القدم في موسمه ( 2022/2021 )، حيث تعد هذه هي المرة الثالثة، التي يحسم من خلالها الدوري بإقامة الدور السداسي منذ انطلاقه في نسخته الأولى عام ( 64/63 )، والذي وصل هذا الموسم إلى النسخة رقم (47 ).

وتم انطلاق أول سداسي عام ( 2006/2005)، حيث تأهل فيها فرق الاتحاد والأهلي والأخضر والتحدي والأولمبي، وتوج بها فريق الاتحاد، بينما في المرة الثانية والتي حسم بها الدوري بإقامة السداسي كان عام ( 2014/2013 )، وكان قد تأهل لهذا الدور فرق الأهليان والاتحاد والهلال والوحدة والمدينة، وتوج بها فريق الأهلي طرابلس.

ولكن هذا الموسم بنكهة مختلفة ولأول مرة يقام الدوري الليبي خارج الديار في الملاعب التونسية، بنظام المجموعة الواحدة وبمشاركة أندية الأهليان والاتحاد والنصر والأخضر والأولمبي، وسبق لخمس فرق منها تحقيق لقب الدوري عدا الأخضر، ولأول مرة أيضا خمسة مدربين تونسيين يقودون مرحلة السداسي، فالأهلي بنغازي مدربه فوزي البنزرتي، والذي تعاقد معه مؤخرا، بينما فريق الأهلي طرابلس سيقوده المدرب فتحي الجبال، وفريق النصر بقيادة المدرب شهاب الليلي، والأخضر سمير شمام، والأولمبي منير شبيل، واخيرا فريق الاتحاد بمدرب وطني ليبي اسامة الحمادي.(وال بنغازي) م ع / س خ.

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