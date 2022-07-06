وال| استحداث لعبة جديدة في فنون الدفاع عن النفس

بنغازي 06 يوليو 2022 (وال) -صرح رئيس الاتحاد الليبي للعبة “الكبوكوشنكاي” القتالية، لوكالة الأنباء الليبية عبد السلام الشهيبي، بمناسبة وصول الخبير الدولي في فنون الدفاع عن النفس إلى ليبيا.

وذكر في تصريحه”نزف هذا الخبر لعشاق ومحترفي فنون الدفاع عن النفس في ليبيا، عن وصول وزيارة الخبير الدولي جراند ماسترادم بيسيف، يوم27 يوليو الجاري، من دولة النمسا وهو خبير الفنون القتالية، ومؤسس لعبة القتال الشامل (لاتاردو) للفنون القتالية المختلفة، وأكد الشهيبي بأن هذه الزيارة هي لغرض تأسيس هذا النوع المتطور من الفنون القتالية في ليبيا، وتعتبر أيضا الأولى من نوعها لمؤسس لعبة فنون قتالية شاملة في تاريخ جميع الألعاب يأتي إلى ليبيا.

كما أشار الشهيبي بأن برنامج الزيارة سيكون كالتالي: اليوم الأول تدريب جماعي وتجمع لكل المنظمين، أما اليوم الثاني ستكون هناك دورة مغلقة للراغبين باجتياز الأحزمة الملونة والمتقدمة صباحا، ومساء من نفس اليوم سيخضع المشاركين إلى اختبارات، ثم استلام الحزام والشهادة الدولية من المؤسس.

واختتم الشهيبي: نحن دائما نسعى للأفضل، فالكل يعلم بأن السفر للخارج لمقابلة خبير والخضوع إلى اختبارات يكلف أموالا طائلة ومبالغ كبيرة، ونحن لدينا في هذه اللعبة حزام ( 6) دان، ولكن اجتزنا هدة المرحلة ووفرنا كل العناء والخسائر المادية، وتمت إتاحة الفرصة الذهبية للراغبين بالمشاركة”. (وال بنغازي) م ع / س خ.

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