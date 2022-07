ليبيا تكتفي بالمشاركة بالكرة الحديدية في دورة التضامن الإسلامي

أصدرت اللجنة الأولمبية الليبية بيانا يوضح آلية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها تركيا شهر أغسطس القادم، اللجنة الأولمبية الليبية وبعد المشاركة المخيبة في دورة ألعاب المتوسط بالجزائر قررت تقليص المشاركة في بطولة التضمان الإسلامي والتواجد بلعبة واحدة وهي الكرة الحديدية التي حققت تتويجا يتيما في متوسطية وهران بنيلها برونزية المنافسات . يأتي هذا القرار بعد أن لاقت المشاركة الليبية موجة من الانتقادات في الوقت الذي حمل فيه بيان الأولمبية غياب دعم الدولة مسؤولية هذه النتائج.

