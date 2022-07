منتخب الناشئين يبدأ التحضير للمشاركة العربية في الجزائر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين قائمته النهائية التي ستشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها في الجزائر أغسطس المقبل، قائمة المنتخب استقر على ثلاثين لاعبا، سيدخلون في معسكر داخلي بطرابلس مابين الخامس عشر والسابع والعشرين من الشهر الجاري قبل المشاركة المنتظرة، التشكيلة شهدت تواجد ستة لاعبين من فريق الاتحاد وثلاثة لاعبين من الأهلي بنغازي و ثلاثة لاعبين من السويحلي ولاعبين من الأهلي طرابلس بعد مفاضلة اختبر فيها الجهاز الفني أكبر عدد ممكن من اللاعبين .

