الأهلـي بنغـازي يتـوج بلقـب كـأس ليبيا لكـرة السـلة

توج الأهلي بنغازي بلقب كأس ليبيا لكرة السلة بعد فوزه على الأهلي طرابلس في المباراة النهائية التي احتضنها مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، الأهلي بنغازي حسم اللقاء المثير في الربع الأخير باثنتين وستين نقطة مقابل ست وخمسين في مباراة ماراثونية شهدت حضورا جماهيرا كبيرا، و بهذا الفوز يضيف الأهلي بنغازي لقبه الثاني في كأس ليبيا لكرة السلة والأول هذا الموسم بينما أنهى الأهلي طرابلس موسمه متوجا بلقب الدوري.

