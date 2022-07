رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه يقدم مقترح لتطوير اللعبة

أبدى رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه “جمال الرعيض” استعداده التام لترك منصبه بعد المشاركة الأخيرة لليبيا في دورة الألعاب المتوسطية دون تحقيق نتائج تذكر معللا ذلك بقلة الدعم المالي من الدولة الليبية، الرعيض في تصريحات نشرها على حسابه في فيس بوك إنه على استعداد تام لتسليم زمام الأمور لمن لديه الخطط والبرامج والمال والعلاقات للصعود على منصات التتويج دون دعم من الدولة الليبية، ويأتي تصريح الرعيض بعد موجة الانتقادات وكتلميح لغياب دعم الدولة وتأثيره على المشاركات الليبية.

