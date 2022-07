نادي سيلتا فيغو الإسباني يفتتح أكاديميته في العاصمة طرابلس

افتتح نادي سيلتا فيغو الإسباني أكاديميته الرياضية المعتمدة رسميا التي تختص بتعليم و تدريب ناشئي كرة القدم من عمر أربع سنوات إلى سبع عشرة سنة تحت إشراف المدرب الإسباني “خوسيـه أنخـيل”، الأكاديمية هي الأولى من نوعها للنادي الإسباني في ليبيا بمباركة السفير الإسباني لدى ليبيا السيد “خافيير لاراشي” من أجل ترسيخ منهجية نادي سيلتا فيغو وتعليم الرياضيين الأسس الصحيحة في دورة تتواصل لثلاثة أشهر.

