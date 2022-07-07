بعد اثني عشرة عاما… الأهلي يعود إلى التتويج محليا

بنغازي 07 يوليو 2022 (وال) -توج فريق الأهلي بنغازي بكأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي (2021-2022) للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب تفوقه في اللقاء النهائي على نظيره الأهلي طرابلس بفارق (6) نقاط، وبواقع (62-56) نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

-غياب وعودة

المباراة التي جرت أمس الأربعاء، وتوسطها ثلاثي تحكيمي متكون من المصري وائل صبحي حكم أول، وإبراهيم الشوشان حكم ثاني، بالإضافة إلى المصري محمود عبد العزيز حكم ثالث، ودخل كل فريق متأملا في تحقيق اللقب.

رغبة كل فريق كانت واضحة، خاصة أن الضيف الأهلي طرابلس سعى جاهدا للظفر بالثانية، بينما كان الأهلي بنغازي أكثر رغبة لنيل اللقب، وذلك من أجل العودة إلى منصة التتويج المتغيب عنها محليا منذ فترة، على غرار تتويجه بالبطولة العربية في مناسبتين (2015/2016).

-تألق الشويهدي والجهمي

يدين الأهلي في اللقاء النهائي بالأمس إلى اللاعبين إسماعيل الجهمي، وسفيان الشويهدي، لتألقهما معا، حيث تمكنا سويا من تسجيل نصف نقاط المباراة النهائية وهي (31) نقطة، فضلا على أن إسماعيل الجهمي، صاحب (16) نقطة عمل (10) متابعات، (دبل دبل )، وعدد ( 2 ) تمريرات حاسمة، و عدد ( 4 ) رميات ثلاثية من أصل ( 8 ) محاولات.

في المقابل تمكن اللاعب سفيان الشويهدي، من تسجيل (15) نقطة، وعمل (10) متابعات، (دبل دبل) وعدد (3) تمريرات حاسمة، وعدد (1) قطع للكرة، وعدد (1) اعتراض للكرة، فيما نجح اللاعب من إحراز رميتين ثلاثيتين من أصل (6) محاولات.

الربع الأول من المقابلة التي حضرتها حشود غفيرة غصت بها مدرجات مجمع سليمان الضراط، استطاع الأهلي بنغازي، صاحب الأرض والجمهور من التقدم فيه على صعيد النتيجة بفارق (6) نقاط، حيث أن الضيف الأهلي طرابلس إحراز (8) نقاط، بينما سجل الأهلي بنغازي (14) نقطة.

كما تناوب على تسجيل نقاط الأهلي بنغازي كل من الأمريكي جوليوس كولس، وسفيان الشويهدي، ولكل منهما (6) نقاط، فيما سجل إدريس زيو عدد (2) من النقاط، وسجل نقاط الأهلي طرابلس التي بلغت (8) نقاط، الأمريكي دواين جاكسون، بعدد (6 ) نقاط، واللاعب محمد الساعدي بعدد (2) من النقاط.

-ستوغلين الأكثر تسجيلا

في الربع الثاني تحرر الأهلي طرابلس من تكتله الدفاعي، معتمدا كثيرا على محترفه الأمريكي تيريل ستوغلين، وباحثا في الوقت ذاته عنه نفسه، ليتمكن لاعبه الأمريكي تيريل ستوغلين، صاحب أعلى تسجيلا باللقاء بعدد (27) نقطة، وإنهاء الربع الثاني لصالح فريقه بنتيجة (18-15) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول للأهلي بنغازي (29-26) نقطة.

عدد (18) نقطة التي سجلها الأهلي طرابلس في ثاني الأرباع تناوب على تسجيلها كل من الأمريكي تيريل ستوغلين، بعدد (12) نقطة جميعها من رميات ثلاثية، ونقطتين لكل من الأمريكي دواين جاكسون، وغيث عبد الرحمن، ومحمد الساعدي، فيما سجل نقاط الأهلي بنغازي في هذا الربع كل من إسماعيل الجهمي، مسجلا (8) نقاط منها ثلاثيتين، وسفيان الشويهدي ثلاثية، وسلة وحيدة لكل من الأمريكي جوليوس كولس، وإسماعيل عثمان.

الأهلي طرابلس واصل التقدم في ثالث الأرباع موسعا فارق النقاط فيه إلى (9) نقاط، ليتمكن من حسمه لصالحة بنتيجة (23-14) نقطة، وسجل نقاط الأهلي المتفوق بهذا الربع كل من الأمريكي تيريل ستوغلين، مسجلا (10) نقاط، ومحمد الساعدي ثلاثيتين، وثلاثية للاعب محمود بلحاج، وسلة وحيدة لكل من غيث عبد الرحمن وأنيس المنصوري.

-المطالبة بالتتويج

الأهلي بنغازي وعلى الرغم من فقدانه لنتيجة ثالث الأرباع، إلا أنه تمكن من إبقاء فارق النقاط بينهما في مجمل الفترات الثلاثة الأولى إلى ثلاث سلات، لينجح كل من الأسترالي أتير ماجوك، وإدريس زيو، من تسجيل سلتين، ونقطتين للاعب سفيان الشويهدي، وسلة وحيدة لكل من إسماعيل الجهمي، و يحي الشكماك، وذلك في ثالث الأرباع.

في أخر الأرباع تعالت الصيحات في المدرجات مطالبة بتحقيق اللقب، وتعالت معها صيحات المدرب التونسي عبد المنعم عون والذي كان له دور كبير ورئيسي في عودة الأهلي إلى السكة الصحيحة المعتاد عليها، رفقة طاقمه الفني والإداري، بالإضافة إلى لاعبي الخبرة، ليحسم الأهلي بنغازي الربع الأخير لصالحة بفارق (12) نقطة، وبنتيجة (19-7) نقاط، لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني للأهلي بنغازي (33-30) نقطة. (وال بنغازي) س إ / س خ.

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