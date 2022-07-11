الجهاز الفني لفريق الأخضر يقرر غلق تدريبات الفريق طيلة مباريات الدور السداسي

تونس 11 يوليو 2022 ( وال )- قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر بقيادة مديره الفني سمير شمام، غلق تدريبات الفريق بشكل تام، ومنع حضور الجماهير أو حتى وسائل الإعلام في التدريبات المقبلة.

وأوضح أن هذا الأمر سيكون طيلة فترة مباريات الدور السداسي، المقرر انطلاقها من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين تقريبًا في تونس.

وتأهل الأخضر إلى الدور السداسي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف كلا من الأهلي بنغازي والنصر.

وسيفتتح الأخضر مشواره في الدور السداسي بمواجهة الأولمبي على ملعب رادس يوم الأربعاء المقبل على تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.(وال)

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