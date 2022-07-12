القطراني: الدائرة المحيطة بالدبيبة تفتقر للخبرة وتسىء إليه

أخبار ليبيا 24 – خبر

وجه حسين القطراني، نائب رئيس الوزراء، بحكومة الوحدة ، انتقادات ضخمة، لعبد الحميد الدبيبة. قائلا: إن الدائرة المحيطة به تفتقر إلى الخبرة وهي التي تسيء إليه، على حد قوله.

وتابع ، وفق تصريحات متداولة، إن حكومة الوحدة، بأكملها زارت بنغازي باستثناء الدبيبة .

وأردف “الدبيبة” لم ينسق معي عندما أراد زيارة بنغازي، وتعلل بأن الخطأ من معاونيه.

ويذكر أنه، قال قبل نحو أسبوع، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يريد الاستمرار في الحكم، معتبرا أن الانتخابات أكذوبة.

وشدد القطراني، أن الانتخابات هي نهاية السياسيين الموجودين في السلطة، معتبرا أن تصريحاتهم بشأن الانتخابات “سياسة”. وحديث الدبيبة عن الانتخابات “دعاية سياسية”.

وكان القطراني قد التقى الأربعاء الماضي رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بحسب المركز الإعلامي لرئيس المجلس، لكنه نفى أن يكون اللقاء جرى بصفة القطراني الحكومية.

وجاء في تنويه نشره المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»: «ينفي المركز الاعلامي لرئيس مجلس النواب، جملة وتفصيلا ما نشر من تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وحسين القطراني بمدينة القبة. ويؤكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن حسين القطراني التقى منفرداً ودون حمله لأي صفة حكومية، رئيس مجلس النواب».