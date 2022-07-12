قاتل حاملات الطائرات .. روسيا تطور صاروخا بالستيا جديداً

أخبار ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام روسية بأن موسكو تطور صاروخا بالستيا جديدا من نوع “زميفيك” قاتل لحاملات الطائرات، بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت.

وقال مصدران مقربان من الإدارة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري الروسي بحسب وكالة “تاس”. إنه “يتم تطوير صاروخ باليستي جديد من نوع “قاتل حاملة طائرات – زميفيك” بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت، لصالح البحرية”.

يشار أن روسيا تمتلك منظومات صاروخية فرط صوتية حديثة. لا يوجد لبعضها مثيل في العالم، ومن بينها “كينجال” و “تسيركون” ومجمع “أفنغارد”.

في سياق متصل أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مؤخرا تدريبات ميدانية في منطقة نوفوسيبيرسك على تغيير مواقع ميدانية لمنظومة صواريخ يارس الباليستية.