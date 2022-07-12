تحذير من تدهور صحة رئيس مخابرات القذافي عبدالله السنوسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ من المعلومات الأولية المتداولة بشأن الوضع الصحي للسجين عبدالله السنوسي. الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، إبان نظام معمر القذافي.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن ”قسم شؤون السُجناء والمعتقلين والمفقودين باللجنة تلقى مُذكرة من أسرة السجين عبدالله السنوسي. مشفوعة بعدد من التقارير الطبية التي تفيد بأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير جراء، نتيجة لعودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، والتي تم استئصالها سابقًا بعد إجراء جلسات العلاج الكيماوي“.

وأضافت اللجنة أن السنوسي ”تم تشخيصه مؤخرًا وتبين أنه يعاني من سرطان البروستاتا. بالإضافة إلى أنه يعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية يسبب له نقصًا في مناعة الجسم“.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، ”يشكل انتهاكًا جسيمًا لسيادة القانون والعدالة“.

ولفتت اللجنة إلى أن ”ما يحدث مع المعتقلين يشكل كذلك انتهاكًا جسيمًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحيث ينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز“.