استمرار حركة ناقلات الوقود في ميناء بنغازي بصورة طبيعية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المتحدث الإعلامي باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، استمرار حركة ناقلات الوقود بنوعيه الديزل والبنزين بصورة طبيعية، وعدم حدوث أي تأخير في وصولها للميناء.

وأوضح الشهيبي في تصريحات إعلامية أن الأزمة الحاصلة في المنطقة الشرقية سببها انقطاع الكهرباء عن محطات الوقود .

وكشف عن أن خلال الأسبوع الأخير وصل الميناء ناقلتين بنزين حمولة 30 ألف طن للناقلة وناقلة ديزل. و الإشكال الذي وقع كان خارج الميناء.

واعتبر وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المرتقبة فرج قعيم، في وقت سابق أن أزمة الوقود في مدينة بنغازي، “مفتعلة”.

وأضاف “كنا نصرف 5 مليون لتر وكانت تكفي، وخلال الأيام العشرة الماضية نصرف 8 ملايين لتر بنزين يوميا ومش ملحقين، ما يعني أن الأزمة مفتعلة”.

وتابع قائلا ولكن نحن لن نستسلم وسنرفع الكمية إلى 10 ملايين لتر بنزين يوميا.

وشدد قعيم على أن الوقود متوفر، وكذلك النفط والغاز، وما يحدث مجرد أزمة مفتعلة من قبل جهات تسعى لصنع أزمة.

ونصح قعيم المواطنين بعدم تخزين البنزين في المنازل حرصا على سلامتهم وحرصا على استمرار توفر الوقود.