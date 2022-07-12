أخبار ليبيا 24 تتحصل على تقرير طبي شرعي لوفاة الشقيقتين بشري وياسمين أطوير

أخبار ليبيا 24 _ خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثتين تعودان لشقيقتين قُتلا على يد والدهما صبيحة عيد الأضحى المبارك بسلاح ناري نوع “خرطوش”.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لأخبار ليبيا 24، إن المستشفى تسلم جثماني ياسمينه (23 عاماً) ، وشقيقتها بشرى (26 عاماً). من سكان شارع عشرين وسط مدينة بنغازي.

وأكد تقرير الطب الشرعي الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه أن المجني عليهما وصلت للمستشفى وقد فارقت الحياة .

وأفاد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها بشري علي أطوير البالغة من العمر “26” سنة والتي ماتت في التاسع من الشهر الجاري ماتت بسبب الإصابة بطلقات متعددة في الصدر واليد والفخذ. ما نتج عنه تهتك في الأحشاء وكسور متعددة أدت إلى نزيف حتى الوفاة .

وبالنسبة للأخت “ياسمين أطوير” والبالغة من العمر “23” سنة فقد توفيت بسبب الإصابة بإطلاقات عيار نازي متعددة إصابة في الرقبة والصدر والظهر. ما نتج عنه تهتك في الأحشاء الداخلية ونزيف أدى إلى الوفاة وتم استخراج عدد مقذوفين وتسليمها لمندوب مركز البركة .