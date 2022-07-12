لتجاهلهم من البعثة الأممية ومجموعة العمل الاقتصادي..استياء الحبري والحاسي وعبدربه

أخبارليبيا24

أعلن محافظ المركزي علي الحبري ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربة ورئيس هيئة الرقابة الإدراية عبدالسلام الحاسي استيائهم من تجاهلهم من قبل البعثة الأممية ومجموعة العمل الاقتصادي الدولية.

وأكدوا في بيان لهم رفضهم لتجاهل الأجسام الشرعية المعتمـدة من مجلس النواب عند الدعوة للاجتماعات التحضيرية.

وأشاروا إلى أن هذه الاجتماعات تناقش آلية للرقابة تضمن استمرار تدفق إيرادات مبيعات النفط والغاز إلى حسابات المؤسسة الوطنية بالمصـرف الليبي الخارجـي ومنها إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي من ناحية ثم مراقبة تخصيصها للأغراض المحددة لها وضمان توزيعهـا بشفافية وعدالة.

وأوضحوا أن الدعوة اقتصرت على الرئاسات الموازيـة لهذه الأجسام في طرابلس والمتمثلة في رئاسات الأجهزة الرقابيـة ومحافظ المصرف المركزي طرابلس.

وأكدوا على ضرورة أن تتوافر آلية يمكن قبولها وتضمن تحقيـق الأهداف دون تغليب طرف محلي على حساب المصلحة العامة.

وشددوا على أن تكون هذه الآلية بإدارة ليبية تنفيذا ورقابة بإشراف الأجهـزة الرقابية والمؤسسات الليبية ذات العلاقـة وفقا للقوانين المنظمة لعمـل تلك الأجهـزة والمؤسسات احتراما للسيادة الليبيـة.

ودعا الحبري والحاسي وعبدربة إلى أن دور الأطراف الدولية على المراقبـة والدعم الفني ومتابعـة ومراقبة مدى التزام الأطراف بالعمل وفق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

وذكروا أن هـذه الآلية هي مجرد إجراء مؤقت يزول وينتهي بزوال مسبباته وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حكومة موحدة شرعية تتـولى إدارة موارد الدولة وفق القوانين واللوائح والأنظمة السارية في البلاد.

وأكدوا كذلك على وجوب تمثيل المؤسسات الرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي في الاجتماعات سواء عن طريق رؤسائها أو من يمثلهم في الشرق والغرب دون إقصاء لأي طرف.