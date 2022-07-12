محذرة من تحولها إلى ظاهرة..الفارسي تعلق على أزمة نقص الوقود

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علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أم العز الفارسي على أزمة نقص الوقود التي تمر عدد من مدن شرق ليبيا هذه الأيام.

وقالت الفارسي :”إذا كانت أزمة البنزين والمحروقات مفتعلة، وهناك إثبات لشبهة التهريب، من قبل سائقي نقلها ؛ فعلينا أن نحمل مسؤولية ذلك للجهات الأمنية والرقابية قبل الجميع”.

وتابعت عضو الملتقى :”هذه أفعال إجرامية وتهدد الآمن والسلام المجتمعي، وعليهم الحزم في المواجهة”.

وحذرت عضو الملتقى من أن تتحول ظاهرة نقص الوقود إلي ظاهرة تضاف إلى غيرها من الظواهر المدمرة التي باتت تسيطر على حياتنا.

وكان وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، قال إن القانون سيحاسب كل من له يد لافتعال أزمة الوقود داخل بنغازي وضواحيها.

وقال مكتب الوكيل، إن اقعيم أصدر – خلال جولة داخل مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط والغاز برأس المنقار- تعليماته بزيادة حصة بعض المحطات بسبب الازدحام الشديد.

وأضاف أن وكيل الوزارة وجّه بتشغيلها بكامل قدرتها التشغيلية وفتح أبوابها للمُواطنين طيلة الـ 24 ساعة، وإلزام أصحاب المحطات بتوفير مولد كهربائي وكاميرات مراقبة.