لجنة المسابقات بالاتحاد اللكرة تُجري تعديل على جدول مباريات الدور السداسي

طرابلس 12 يوليو 2022 (وال)- أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن تعديل جدول مباريات الدوري السداسي بالملاعب التونسية عقب مخاطبة الجامعة التونسية لكرة القدم، ورئيس بلدية المنستير بحيث ستكون المباريات وفق الآتي.

هذا وستنطلق المباريات يوم الأربعاء 13 شهر يوليو الجاري، وتجمع الاتحاد مع الأهلي بنغازي بملعب سوسة الساعة السادسة مساء.

– الاهلي طرابلس مع النصر بملعب المنستير الساعة السادسة بتوقيت ليبيا والأولمبي مع الأخضر على ملعب رادس الساعة 21 بتوقيت ليبيا.

والجولة الثانية لهذا الدوري النهائي ستكون يوم الأحد 17 يوليو تجمع المباراة الأولى – الأهلي طرابلس مع الأخضر على ملعب سوسة الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، وعلى ملعب المنستير يلتقي الأولمبي مع الاتحاد والأهلي بنغازي والنصر على ملعب رادس الساعة 21.

وستكون الجولة الثالثة يوم الأربعاء 20 من الشهر الحالي، تجمع المباراة الأولى النصر مع الأولمبي، والثانية الاتحاد مع الأخضر في نفس التوقيت والأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي على ملعب صفاقس الساعة 21 .

وستجرى بقية المباريات الجولة الرابعة يوم السبت 23 يوليو، والأسبوع الأخير يوم الأربعاء 27 يوليو بتوقيت واحد لكل المباريات الساعة السادسة بتوقيت ليبيا. (وال)

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