حميد الشاعري يروي مشواره الفني من ليبيا إلى مصر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الفنان حميد الشاعري عن أنه توقف عن الغناء في تسعينيات القرن الماضي لأسباب خارجة عن إرادته،

حيث صدر قرار بمنعه من الغناء.

وأوضح الشاعري أنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك،

مشيرا إلى أن السبب المعلن حينها أنه لم يجدد كارنيه نقابة الموسيقيين.

وقال حميد الشاعري، في تصريحات تلفزيونية: “في فترة توقفي عن العمل الفني قدمت أعمالا ولحنت أغاني ولكن كُتبت بأسماء أشخاص آخرين”.

وعن طفولته أكد الشاعري أنه عاش طفولته بالكامل في ليبيا، موضحا أن والدته مصرية الجنسية وحصل هو على الجنسية المصرية عام 2006.

وتابع: “مصر أعطتني الكثير وجئت مصر عندما بلغت 19 عاما.. كنت باجي من ليبيا للإسكندرية وأنا لابس المايوه، لأن والدتي من الإسكندرية وأقاربها كلهم فيها”.

* حميد والطيران

ولفت إلى أنه كان يهوى الطيران، وذهب لدراسة الطيران في لندن، ولكن أثناء دراسته حدث له بعض الظروف التي جعلته يعود إلى القاهرة من أجل استكمال دراسته بها.

وأضاف الشاعري: “لا يهمني أن يعرف الناس أني موزع وملحن للعديد من الأعمال الفنية، وبالأخص للهضبة عمرو دياب،

وذلك لأن العمل هو الذي يعيش، والعديد من الأعمال الفنية القديمة يرددها الناس دون معرفة ملحنها، وهذا أمر لا يغضبني”.

وقال الشاعري إن أول أغنية نجحت له مع الفنان عمرو دياب حملت اسم “ونندم” والتي طرحها عام 1990.

وأضاف: “عمرو دياب، دارس للموسيقى ونحن متفاهمين وصرحاء جدا، وعمرو دياب قدم ألحانًا مميزة جدًا ووزعتها له”.

ومن هذه الأغاني (يومنهم، أيامنا، عرفتي مين حبك، ليالي العمر).

وأكد حميد الشاعري أنه التقى عمرو دياب للمرة الأولى في الأردن وكانا يقطنان في غرفة واحدة من أجل تقديم إحدى الحفلات هناك، ومن بعدها صارا أصدقاء.