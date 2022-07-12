روسيا تسجل أول حالة مصابة بجدري القرود

ليبيا 24 – متابعات

كشفت منظمة روسبوتريبنادزور لمراقبة سلامة المستهلك، عن أن روسيا سجلت أول حالة إصابة بجدري القرود.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الحالة المصابة تعود لشاب عائد من رحلة في عدة دول أوروبية.

كما أكدت المنظمة أن خطر إصابة الآخرين بالعدوى محدود في روسيا.

وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا.

وسجلت أكثر من 50 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود إصابات بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 7600.

وكانت منظمة الصحة العاملية قد دعت إلى “تحرك عاجل” للحد من تفشي جدري القرود في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين 3 أضعاف منذ أسبوعين.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في بيان: “الدول الأوروبية تحتاج إلى تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة،

لتجنب توطن جدري القرود في منطقة جغرافية أكبر”.

جدير بالذكر أن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي 90% من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف مايو الماضي.

* جدري القرود

وجدري القرود عدوى فيروسية نادرة مشابهة لجدري البشري، على الرغم من أنها أخف.

وقد سجلت أول حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، وزاد عدد الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بالعدوى أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية.

وقد وثِّقت في أفريقيا حالات عدوى نجمت عن نقل القردة أو الجرذان الجامبية الضخمة أو السناجب المصابة بعدوى المرض.

يذكر أن القوارض هي المستودع الرئيسي للفيروس،

ومن المُحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض عامل خطر يرتبط

بالإصابة به.