مكافحة الإدمان على المخدرات من وجهة نظر متتبعي أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

لا شك أن إدمان المخدرات بأنواعها يعد من أكبر الآفات التي تعانيها المجتمعات في شتى دول العالم؛ لما لهذه الآفة من أضرار جسيمة على المجتمع في مختلف النواحي “الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية”.

ويعرف الإدمان بأنه الحالة الناتجة عن استعمال مواد مخدرة بصفة مستمرة؛ بحيث يصبح الإنسان معتمدا عليها نفسيا وجسديا.

وكما في غالب المجتمعات، فإن هذه الظاهرة أصبحت من الظواهر السلبية حاليا في ليبيا، إذ لم يعد الإدمان مشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو طبقة محددة وجنس معين من المجتمع.

آراء حول التعامل مع ظاهرة الإدمان

وكالة أخبار ليبيا 24، طرحت سؤالا على متابعيها عبر منصتها على “فيسبوك” حول الطريقة -من وجهة نظرهم- التي من الممكن أن تُمكّن الدولة والمجتمع في التعامل بشكل صحيح مع ظاهرة الإدمان والمدمنين.

يقول فايز مستور، إن الحل مع هذا الإدمان هو “تطبيق شرع الله في البلاد وبكل صرامة”.

بينما الشيماء علي، فتقول: “الدولة!! شن معناها، فيه حاجة اسمها دولة؟”. وتابعت الشيماء: “المدمن ربي يهديه، وغير المدمن ربي يعطيه الصبر، والمدمن وغير المدن ليهم ربك قادر على خلق المعجزات”.

أمّا عبدالحكيم، فيرى أن الحل يكمن في توفير الوظائف للشباب، حيث يقول: “وفروا تعيينات للشباب توا معاش تلقى حد في الشارع كلها تخدم وتروح”. ويوافق محمد القذافي، رأي عبالحكيم، إذ يقول: “افتح قروض ووفر فرصة عمل عادلة للشباب وأمنوا البلاد”.

في المقابل فإن لـ علي وجهة نظر أخرى، إذ يقول: “حكم عسكري قوي واللي يغلط “ياخذ على راسه”. ويقول صاحب الحساب “موي الحنش”: “نحارب إدمان الكحول بالتوعية فقط ونفرض قوانين صارمة على صرف الأدوية النفسية. أمّا الحشيش خلوه قانوني عادي”.

من جهتها تقول أم خليل: “القضاء على الفقر والتوعية والتنمية البشرية والقضاء على كل من تسول له نفسه إدخال السم للبلاد من الخارج”.

وطالب صاحب الحساب “كارما ليبو” بالقضاء على منابع توفير المواد المخدرة، حيث تقول: “تجفيف منابع الإدمان. فيه غزو خارجي يستهدف الشباب والله المستعان”.

بينما رفيق الصيد، فيقول: “فرص عمل والقضاء على البطالة. الواحد شاد “بلكة” من الصبح للليل. شن تستنى منه يعني ينزل عليه الوحي. ماهو بيهرب من هالواقع العفن”.