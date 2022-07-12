“جيمس ويب” يرسل أول صورة ملونة للكون

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا يختلف اثنان حول روعة الصورة التي نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، والتقطها تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي.

وتظهر الصورة الجديدة عنقودا من المجرات، كما تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

كما تعتبر الأقرب لفجر الكون وحافة الفضاء.

وقال موقع “ماشابل” إن التلسكوب المطلي بالذهب التقط الصورة الملونة بالكامل،

خلال دورانه حول الشمس على بعد نحو مليون ونصف مليون كيلومتر من كوكبنا.

كما نشر المصمم جايسن شورت على حسابه في تويتر مقارنة بين الصورة التي التقطها جيمس ويب عام 2021، ونظيرتها القديمة، التي رصدها هابل عام 1990.

وأوضح “ماشابل” أن المرصدين التقطا صورة لنفس المجموعة المجرية، والتي يطلق عليها اسم “سماكس 0723”.

وقال: “من خلال المقارنة بينهما، ستشعر حقا بمدى قوة تلسكوب جيمس ويب”.

وأردف: “الصورة القديمة استغرقت عدة أسابيع لالتقاطها، مقابل 12.5 ساعة قضاها التلسكوب الحديث لتوثيق سلسلة المجرات”.

من جانبه، كشف موقع “بيتا بيكسل” أن تفاصيل ودقة صورة جيمس ويب تتفوق بشكل كبير على صورة هابل.

والنتيجة هي أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد تم التقاطها حتى الآن.

وكشف تقرير لموقع “ذي أتلانتيك” الإخباري الأمريكي أن من بين الأمور، التي تخبرنا به الصورة التي أرسلها تلسكوب “جيمس ويب”،

هو نجاح المشروع، فالأموال التي أنفقت على المشروع لم تذهب هدرا، وبلغت 10 مليارات دولار على مدار 25 عاما.

* جيمس ويب وهابل

وكانت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا” قد نشرت صورة تحمل تفصيلا أكثر للكون، مقارنة بالصورة التي التقطها التلسكوب السابق “هابل”.

وتشارك وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية في المشروع بالإضافة إلى وكالة “ناسا”.

وذكر الموقع الأمريكي أن الأمر الأكثر أهمية من كون الصورة الجميلة، هو أنها صورة تعطي نظرة جديدة تماما للكون.

وينظر إلى التلسكوب “جيمس ويب” على أنه الأقوى في مجال علوم الفضاء على الإطلاق.

وتم إطلاقه إلى الفضاء في أواخر ديسمبر 2021، والآن يبتعد عن الأرض مسافة مليون ميل.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن تكون هذه الصورة من أعمق صور الكون وأكثرها دقة تلتقطها البشرية للكون على الإطلاق.

وذكر الموقع: “إن وكالات الفضاء تهتف صوب الجمهور.. انظروا، إن هذا التلسكوب الفضاء الذي كلّف 10 مليارات دولار وأمضينا 25 عاما في بنائه ناجح شكل جميل”.

وصمم تلسكوب “جيمس ويب” لرصد أجرام سماوية ضوؤها أقل من تلك التي كان يرصدها “هابل” بنحو 100 مرة.

وكان أكثر ما أثار دهشة علماء الفلك في الصورة أنها لم تكن أقصى ما لدى التلسكوب، وكانت بحالة جيدة.

مما جعلهم يدركون أن هناك شيئا استثنائيا في قدرات التلسكوب، وبالتالي قدرات البشر.

* صور واضحة

وتعتبر كل صورة جرم سماوي يستطيع “جيمس ويب” الحصول عليها جزءا من الحقل الشديد العمق في الكون (صورة لبقعة في الكون تستخدم لرصد الأجسام ذات الألوان الباهتة).

ويعتبر مجال الحقول العميقة تخصص جديد نوعا ما، فقبل إطلاق التلسكوب هابل في تسعينيات القرن الماضي، كان علم الفلك يقوم على النحو التالي: اختر نجما أو مجرة أو أي جرم سماوي آخر تريد دراسته، وبعدها صوّب التلسكوب نحوه.

وتقول عالمة الفلك في جامعة تكساس، كايتلين كيسي: “لن تأخذ التلسكوب وتوجهه إلى بقعة فارغة من السماء، لأن ذلك سيكون مضيعة لوقت التلسكوب”.

وجاء حديث كيسي في إطار كشف التغيرات التي حدثت بفعل التلسكوبات الحديثة.

وكان من بين متبعي الطريقة القديمة عالم الفلك، بوب ويليامز، عام 1995، إذ قرر حينها أن يوجه التلسكوب نحو الفراغ في الفضاء.

وأعرب عن اعتقاده أنه إذا استمر على هذا الحال لعدة ساعات متتالية، فإن التلسكوب سيجد شيئا مثيرا.

وكلما طالت مدة تحديق التلسكوب في اتجاه واحد فإن سيرصد مزيدا من الأضواء.

وكان حدثه صحيح، حيث أدى ذلك الأمر إلى اكتشف أكثر من 3 آلاف مجرة عمرها يعود إلى آلاف السنين، لكن هذا الأمر تغير.

فمع مرور السنين، وصل التلسكوب “هابل” إلى حده الأقصى، فعمره حاليا يبلغ 32 عاما، ولن يستطيع رصد كواكب ونجوم أبعد مما رصد في الماضي،

وذلك عن طريق الأشعة فوق البنفسجية مع مقدار ضئيل من الأشعة فوق الحمراء.

كما أن التلسكوب الجديد “جيمس ويب ” فيرصد الأشعة فوق الحمراء بشكل كبير،

علما بأن أضواء الأجرام السماوية تسافر عبر الفضاء لمسافة طويلة وتصل الأرض على شكل

أشعة تحت الحمراء،

مما يعني أن التلسكوب الحديث سيعطي نظرة أكثر عمقا للكون.