يفتتح فريقا الاتحاد والأهلي بنغازي يوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى من مرحلة سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المباراة الأولى للفريقين سيحتضنها ملعب مدينة سوسة ويدخلها الاتحاد بطموح المحافظة على اللقب معولا على خبرة لاعبيه والمدرب العائد لقيادة الفريق أسامة الحمادي بعد إقالة المدرب التونسي “محمد الكوكي”، من جهة أخرى عمل المدرب التونسي “فوزي البنزرتي” على تجهيز فريقه للمواجهة الافتتاحية لتحقيق انطلاقة جيدة تمكن الفريق من المنافسة على لقب الموسم الحالي.

The post الاتحاد والأهلي بنغازي يفتتحان مباريات سداسي التتويج appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار