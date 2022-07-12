انفوجرافيك | ليبيا من ضمنها.. أكبر 10 دول في العالم امتلاكا لاحتياطات النفط بنهاية 2021

أخبار ليبيا 24

حلّت ليبيا ضمن قائمة احتياطيات أكبر عشر دول في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، وضمت القائمة خمس دول عربية هي، السعودية والعراق والإمارات والكويت وليبيا.

وجاءت ليبيا في المرتبة الثامنة بـ 48.4 مليار برميل، ما يمثل 3.1 بالمئة، بنهاية 2021، وفق تحليل أجرته صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات وزارة الطاقة السعودية ومنظمة “أوبك”.

قائمة الدول العشر

واحتلت فنزويلا التي تملك 303.5 مليار برميل، ما يمثل 19.6 بالمئة من احتياطيات العالم المرتبة الأولى.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بين أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ 267.1 مليار برميل، وبحصة 17.3 بالمئة من الاحتياطي العالمي النفطي.

وأتت إيران في المرتبة الثالثة باحتياطي نفطي مثبت يبلغ 208.6 مليار برميل، يشكل 13.5 بالمئة من الاحتياطي العالمي. ثم العراق بـ 145 مليار برميل، يشكل 9.4 بالمئة.

وفي المرتبة الخامسة الإمارات باحتياطي نفط مثبت يبلغ 111 مليار برميل في 2021، يشكل 7.2 بالمئة من الاحتياطي العالمي. ثم الكويت بـ 101.5 مليار برميل، يعادل 6.6 بالمئة.

وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.2 بالمئة من الاحتياطي العالمي. ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، ما يمثل 3.1 بالمئة.

وتاسعا، حلت الولايات المتحدة الأميركية بـ 38.8 مليار برميل (ارتفع بثلاثة مليارات)، ما يمثل 2.5 بالمئة من الاحتياطي العالمي.

وعاشرا، جاءت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 37.05 مليار برميل، يشكل 2.4 بالمئة من الاحتياطي العالمي.