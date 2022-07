يحتضن ملعب المنستير الأربعاء مباراة فريقي الأهلي طرابلس والنصر في ثاني مباريات الجولة الأولى من مرحلة سداسي التتويج، فريق الأهلي طرابلس يدخل المباراة بطموح تحقيق بداية قوية و الفوز لاستكمال مسيرته المميزة هذا الموسم بعدما نجح في الوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وافتكاكه لصدارة المجموعة الثانية من الدوري الممتاز، في المقابل يحاول فريق النصر تجاوز كل ما يحيط بالفريق من مشاكل والمنافسة على اللقب وهو ما يستوجب عدم الخسارة على الأقل في المباراة الأولى.

The post الأهلي طرابلس والنصر وجها لوجه في ملعب المنستير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار