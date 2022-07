الأخضر يواجه الأولمبي في ختام مباريات الجولة الأولى

في المباراة الثالثة ضمن سداسي التتويج من الدوري الممتاز لكرة القدم يلتقي الأربعاء فريق الأخضر مع فريق الأولمبي في ملعب رادس في تمام الساعة التساعة مساء، أخضر البيضاء يأتي لهذه المرحلة بعد موسم مميز ضَمِن فيه التواجد في مرحلة التتويج كثاني المجموعة الأولى ما يضعه بين المرشحين لخوض دور مهم في هذه المرحلة، أما فريق الأولمبي الذي افتك بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة ضمن المجموعة الثانية فيتطلع هو الآخــر للعب دور الحصان الأسود بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى.

