الصحة العالمية تشدد على ضرورة وقف انتقال جدري القردة

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شدد، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على وقف انتقال جدري القردة.

وقال أدهانوم، في إحاطة حول جائحة كورونا وقضايا صحية عالمية أخرى، “أؤكد مرة أخرى أنه يجب علينا العمل لوقف انتقال جدري القردة”. وأضاف، “أنصح الحكومات بتنفيذ تتبع الاتصال للمساعدة في تعقب الفيروس ووقفه وكذلك لمساعدة الأشخاص المنعزلين”.

وكشف مدير منظمة الصحة العالمية، أنه تم اكتشاف حالتين يشتبه في إصابتهما بجدري القرود في غانا. وقال، “يوجد حاليًا حالتان مشتبه بهما في غانا وقد تم إرسال عينات إلى معهد باستير في داكار للتحقق منها”.

وأضاف، أن وزارة الصحة الغانية أقامت تتبعًا احترازيًا للمخالطين، وتحقيقات في الحالات بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وقبل أيام قالت منظمة الصحة العالمية إنه جرى تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة بالمرض في 58 دولة في التفشي الحالي للمرض. ولفتت إلى أن 80 من الإصابات جرى تسجيلها في أوروبا.

وجدري القردة مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط إفريقيا، وازدادت الإصابات به في جميع أنحاء العالم منذ أوائل مايو.