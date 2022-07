يسافر منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب يوم الأربعاء إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية المقررة في العشرين من شهر يوليو الجاري، المدرب “عياد القاضي” اختار قائمة من ثلاثة وعشرين لاعبا لخوض منافسات البطولة التي أوقعت قرعتها منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي الجزائر ولبنان، وتأتي مشاركة المنتخب بعد معسكر دام لأكثر من أسبوعين أجرى خلاله الجهاز الفني تجارب عديدة مع مجموعة من اللاعبين قبل الاستقرار على أفضل الأسماء والسفر إلى السعودية.

The post منتخبنا الوطني للشباب يسـافر الأربعاء إلى السعودية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار