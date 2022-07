اختتم في مدينة الشقيقة دوري السلام والوئام لكرة القدم المصغرة والذي جمع أغلب الأندية الرياضية للمنطقة الغربية تحت إشراف مكتب الرياضة بالتعاون مع مكتب الشباب بالبلدية، الدوري شهد منافسة قوية من الفرق المشاركة التي مثلت طرابلس و غريان و الزاوية وصبراتة و مزدة و العوينية، ليختتم الدوري بلقاء فريقي صبراتة العلالقة و شهداء أبوغرة و الذي انتهى بفوز العلالقة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

