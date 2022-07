بحضور رئيس الحكومة نُـظم يوم الاثنين ماراثون المنطقة الحرة بمصراتة بمشاركة أكثر من خمسمائة رياضي من مختلف المدن الليبية، السباق كان لمسافة ثمانية كيلومترات تم تنظيمه بالتزامن مع مع افتتاح طريق النقل الثقيل بمدينة مصراتة والذي تم تنفيذه بدعم وإشراف كامل من المنطقة الحرة بمصراتة، وقد شهد الحفل تسليم جوائز للفائزين والمشاركين اللذين جاؤوا من مختلف المدن الليبية.

