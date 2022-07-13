أجواء معتدلة نسبيا في معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الصيفية المستقرة والمعتدلة نسبياً على معظم مناطق ليبيا نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة حيث يصل تأثيرها إلى بعض مناطق الجنوب.

وبحسب توقعات المركز تكون السماء صافية في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-36)مْ.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-34) مْ.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-40) مْ.

وفي الواحات- السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(37-39) مْ.