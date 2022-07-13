وسط غياب تام لشركة الكهرباء.. سكان منطقة أرض بلعون ببنغازي يطلقون حملة تبرعات للمحطة المغذية للمنطقة

أخبار ليبيا 24

أطلق سكان منطقة أرض بلعون ببنغازي حملة تبرعات لشراء مفتاح كهربائي خاص بالمحطة المغذية للمنطقة؛ يأتي ذلك عقب عدم تمكن الشركة العامة للكهرباء من توفيره.

وفي مطلع شهر يوليو الجاري أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، فشل حكومته في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، قائلا: إن “الحكومة أسأت التقدير واتخذت قرارات خاطئة في إدارة الأزمة وكانت تعتقد إمكانية تجاوزها في وقت قصير لكن ما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد”.

وأظهرت صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق سكان المنطقة حملة تبرعات لشراء المفتاح الكهربائي؛ وذلك لإعادة الكهرباء للمنطقة.

وأوضح مدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن محطة الكهرباء تقع في شارع وادي دينار بمنطقة أرض بلعون ببنغازي.

وتشهد المدن الليبية منذ بداية الصيف انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي جعل العديد من المدن والأحياء المتفرقة في ليبيا تعيش في ظلام دامس.

وتراوحت ساعات طرح الأحمال بين الثلاث والخمس ساعات في أزمنة متفاوتة، ما يوحي بتوزيع طرح الأحمال المعمول به طيلة السنوات الماضية.

وفي أواخر يونيو المنصرم قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق، قبل أن يعدل عن قراره ويعيد مجلس إدارة الشركة لسابق عمله.