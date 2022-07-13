أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يقترب من حاجز الـ 100 دولار

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعد يوم من انخفاضها إلى ما دون 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ إبريل الماضي، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 45 سنتاً أو 0.5% إلى 99.97 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً، أو 0.5%، إلى 95.27 دولاراً.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، بهدف كبح التضخم، إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط.

وانخفضت الأسعار أكثر من 7%، أمس الثلاثاء، في تعاملات متقلبة.

وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما قد يؤدي أيضاً إلى تقويض أسعار النفط.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية في (آي.إن.جي)، إنّ “مخاوف الركود تستمر في الإضرار بالسوق، في حين أنّ قوة الدولار الأميركي والارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين لا يساعدان بالتأكيد”.

ويتوقع اقتصاديون، استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، أنّ تظهر البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1.1% على أساس شهري، و8.8% على أساس سنوي.

ويُسعَّر النفط بشكل عام بالدولار. لذا، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة إلى حاملي العملات الأخرى، ما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب.

كذلك، أثرت إعادة فرض قيود على التنقل لمواجهة “كوفيد-19” في الصين في السوق، فقد اعتمد عدد من المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيوداً جديدة، تشمل إغلاق شركات وعمليات إغلاق أوسع نطاقاً، في محاولة لكبح الإصابات الجديدة بمتحور فرعي شديد العدوى من فيروس كورونا.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.8 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الـ8 من يوليو الجاري، وزادت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وتوقعت “أوبك”، في تقرير شهري صدر أمس الثلاثاء، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في العام 2023، وأن يستمر الضغط على الإمدادات بالسوق، إذ قدّرت أنّ هناك حاجة إلى ضخ 900 ألف برميل إضافية يومياً من النفط من أعضائها في عام 2023 لتحقيق التوازن في السوق.