سيجنال يعلن عن ميزتين جديدتين لمستخدمي هواتف الأندرويد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلق تطبيق التراسل الفوري “سيجنال” ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد، أولهما ميزة النظرة العامة على الردود؛

حيث يمكن للمستخدم الحصول على نظرة عامة حول جميع الردود على رسالته في الدردشات الجماعية.

وذلك عبر النقر على رمز فقاعة الكلام بجوار الرسالة.

وسيعلن التطبيق عن الأخبار الخاصة به عبر قناة معلومات جديدة في التطبيق نفسه، مثل التحديثات وشرح التحسينات أو الابتكارات.

وتظهر دردشة قناة المعلومات كجهة اتصال في أعلى القائمة، ويتم كتم صوتها افتراضيا.

وعند الرغبة في عدم تلقي أي معلومات عبر هذه القناة، فيمكن إزالة الدردشة أو حظرها.

وتتوفر الميزتان الجديدتان في إصدار التطبيق رقم 5.42.

* ميزة أخرى

وكان “سيجنال” طرح قبل فترة ميزة جديدة تسمح لمستخدميه تبديل أرقام الهواتف عبر حساباتهم،

‏من دون فقدان جميع الدردشات والمجموعات والرسائل الموجودة.

ومن أجل إضافة الرقم الجديد، يجب أن يكون للمستخدم حق الوصول إلى كل من رقم هاتفه القديم والجديد لتأكيد التغيير،

بعد ذلك التوجه إلى خيار “تغيير رقم الهاتف” الجديد والموجود ضمن إعدادات حساب “سيجنال”،

حيث سيُطلب منه إدخال الرقمين القديم والجديد،

أما الخطوة الثالثة والأخيرة فستتمثل في اتباع إرشادات “سيجنال” الاعتيادية الخاصة بإعداد رقم هاتف بأحد حساباته.

وبمجرد تحديث الرقم بنجاح، سترى جهات الاتصال التي كنت تدردش معها في “سيجنال” رسالة جديدة مضمنة في سلسلة محادثاتك،

والتي تشير إلى أنك غيرت رقم هاتفك، بالإضافة إلى رابط مفيد لتحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، وفقا لتلك الخطوة.

ويؤكد تطبيق “سيجنال” بشكل حاسم أن مستخدميه لن يفقدوا سلسلة محادثاتهم الحالية أو المجموعات المشتركين فيها.