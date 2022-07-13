داخلية الدبيبة تعلن ضبط 20 متهمًا في قضايا مختلفة في يونيو الماضي

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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ضبط وإحضار عدد من المتهمين الفارين من العدالة بعد تورطهم في جرائم جنائية خلال شهر يونيو الماضي.

وأضافت الوزارة أن أعضاء إدارة التحري والاستدلالات الجنائية التابعة لجهاز المباحث الجنائية ضبطت متهمين بقضايا القتل العمد والسرقة بالإكراه والخطف والنصب والاحتيال واستعمال وثائق مزورة.

وأوضحت أنه بحسب التقرير الصادر عن الإدارة بالخصوص فإن 8 من إجمالي المقبوض عليهم تورطوا في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن 4 من المتهمين المقبوض عليهم مطلوبين على ذمة قضايا خطف وتهديد وتشهير.

وأفادت أن التقرير بين أن عدد 6 ىخرين منهم متهمين في قضايا مختلفة منها السرقة بالإكراه، والشروع في القتل والإيذاء الجسيم و النصب والاحتيال.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن 2 من المقبوض عليهم كانا متهمان في قضية استخدام وثائق مزورة.