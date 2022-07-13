“أجايي” يتقدم للنصر والتعادل السلبي يسيطر على لقاء الأهلي بنغازي والاتحاد

تونس 13 يوليو 2022 (وال)- أنطلقت بملاعب تونس مساء اليوم الأربعاء، صافرة بداية الشوط الأول من الجولة الأولى للدور السداسي من مرحلة التتويج الليبي لكرةالقدم بإقامة مباراتين.

على ملعب سوسة التونسية؛ سيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء فريقا الأهلي بنغازي والاتحاد، وذلك ضمن حساب الجولة الأولى من الدور السداسي من مرحلة التتويج الليبي لكرة القدم.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا على الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي تقام على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ويدين النصر التقدم في الشوط الأول للاعب النيجيري جونيور أجايي الذي تمكن من إحراز هدف في الدقيقة (41)، مستفيدًا من التمريرة التي جاءته من رمية التماس ولعبها زميلة أحمد المقصي. (وال) س أ/ ر ت

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