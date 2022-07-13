سلتو ينقذ الأهلي طرابلس من خسارة والتعادل السلبي يسيطر على لقاء الأهلي بنغازي والاتحاد

تونس 13 يوليو 2022 (وال)- أنطلقت بملاعب تونس صافرة بداية الشوط الأول من الجولة الأولى للدور السداسي من مرحلة التتويج الليبي لكرةالقدم بإقامة مباراتين.

فعلى ملعب سوسة التونسية سيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد ضمن حساب الجولة الأولى من الدور السداسي من مرحلة التتويج الليبي لكرة القدم.

وانتهت لقاء فريقي النصر والأهلي طرابلس بتعادل هدف لهدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح النصر عبر اللاعب النيجيري جونيور أجايي الذي تمكن من إحراز هدف في الدقيقة (41)، مستفيدًا من التمريرة التي جاءته من رمية التماس ولعبها زميلة أحمد المقصي.

هدف تعديل الأهلي طرابلس جاء بتوقيع مهاجمه أنيس سلتو في الدقيقة (72) بعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليعادل النتيجة وينقذ فريقه من هزيمة مؤكدة. (وال)

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