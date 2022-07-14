منتخب ليبيا لكرة القدم تحت 20 عامًا يتأهب للمشاركة في كأس العرب للشباب

القاهرة 14 يوليو 2022 (وال)- غادرت ظهر اليوم الخميس بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم تحت 20 عامًا متجهة من مطار العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة أبها بالعربية السعودية، للتأهب والاستعداد في معسكر قصير للمشاركة في بطولة كأس العرب للشباب والتي ستقام من 20 يوليو حتى 6 أغسطس.

يذكر أن المنتخب الليبي وضعته القرعة ضمن فرق المجموعة الثالثة صحبة منتخبي الجزائر ولبنان، وسيخوض أولى لقاءاته مع منتخب لبنان يوم الرابع والعشرون من الشهر الجاري، ويواجه في ثاني لقاءاته منتخب الجزائر يوم 27 من ذات الشهر.

قائمة المنتخب الليبي تحت 20 عامًا ضمت 23 لاعبًا بقيادة المدرب المحلي عياد القاضي. (وال) ف ح/ ر ت

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