معسكر تدريبي داخلي لمنتخب الكبار في لعبة “كومتي” ببنغازي

بنغازي 14 يوليو 2022 (وال)- أصدر الأمين العام للأتحاد الليبي للعبة الكاراتيه عبد الحميد مصطفى بن رجب، قرارًا بإقامة معسكر تدريبي داخلي لمنتخب الكبار في لعبة “كومتي” بمدينة بنغازي.

هذا وتضمن القرار – تحصلت “وال” على نسخة منه – إقامة معسكر تدريبي بنادي قاريونس لمدة ثمانية أيام ابتداء من يوم الثامن عشر من يوليو، ومن ثم المغادرة إلى الجارة مصر للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في القاهرة.

وطالب الأمين العام للأتحاد الليبي للعبة الكاراتيه؛ رؤساء الاتحادات الفرعية طرابلس الكبرى، وبنغازي، والمنطقة الوسطى، وسلوق قمينس، بمخاطبة الرياضيين التابعين لاتحاداتهم؛ بدخول في المعسكر وفق الجدول المرفق مع القرار. (وال) ر ع/ ر ت

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