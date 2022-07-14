قرار الاتحاد الليبي للكاراتيه بإقامة معسكر تدريبي لمنتخب الكبار كومتي

طرابلس 14 يوليو 2022 (وال) -أصدر الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه عبدالحميد مصطفى بن رجب قرارا لرئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه طرابلس الكبرى، ورئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي، ورئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه المنطقة الوسطى، وأيضا رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه سلوق قمينس.

وجاء القرار بإقامة معسكر تدريبي داخلي لمنتخب الكبار كومتى بمدينة بنغازي بنادي قاريونس، وذلك استعدادا للمشاركة بالبطولة العربية بمصر والتي ستكون لمدة ثمانية أيام، بداية من 18 من شهر يوليو الجاري، كما تم مخاطبة الرياضيين التابعين لاتحاداتهم بالدخول للمعسكر وفق جدول معد لذلك. (وال طرابلس) ر ع / س خ.

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